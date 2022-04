Gewinnen Sie zwei Hotelaufenthalte am Wolfgangsee und 10 Genusspackages!

Mitmachen & gewinnen:

Hotel Peter

In unserem kleinen & feinen Hotel logieren Sie in jedem der 22 Zimmer mit sagenhaften Blick auf den Wolfgangsee. Kulinarische Gaumenfreuden und ein herrlicher Platz an der Sonne inklusive.

Romantikhotel Weisses Rössl

ROMANTIK HOTEL IM WEISSEN RÖSSL AM WOLFGANGSEE

Ein gutes Stück Österreich!

Weltberühmt durch die Operette „Im Weissen Rössl am Wolfgangsee“ von Ralph Benatzky.

Es erwartet Sie österreichische Tradition verbunden mit modernem Lifestyle und einer

einzigartigen Lage direkt am Wolfgangsee.

Das SPA im See stellt mit dem 1. schwimmendem Rösslpool 37°C und dem 30°C geheiztem

Seebad ein Highlight der besonderen Klasse dar. (Hallenbad, Sauna, Dampfbad,

Fitness, Ruheräume, Sonnenterrasse)

Das SPA & BEAUTY ist der richtige Ort, um sich bei einer Kosmetik- oder Massageanwendung verwöhnen zu lassen.

Im Romantik Restaurant Kaiserterrasse (3 Hauben Gault Millau) und im Seerestaurant setzt Küchenchef Hermann Poll auf hochwertige, regionale Grundprodukte und interpretiert die traditionelle österreichische Küche frisch und kreativ. Dabei gibt es auch mal ein Crossover aus Patisserie und klassischen Hauptgerichten.