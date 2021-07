Gewinnen Sie ein exklusives Meet&Greet mit Rolando Villazón!

Weltstar Rolando Villazón mit beeindruckender Vita

Geboren in Mexico City begann er seine musikalischen Studien am nationalen Konservatorium seines Heimatlandes bevor er Mitglied der Nachwuchsprogramme an den Opernhäusern in Pittsburgh und San Francisco Opera wurde. Rolando Villazón machte sich in der internationalen Musikszene rasch einen Namen, nachdem er 1999 mehrere Preise bei Plácido Domingos „Operalia“-Wettbewerb gewann (u.a. den Zarzuela-Preis und den Zuschauerpreis). Noch im gleichen Jahr folgten sein europäisches Debüt in Genua sowie Debüts an der Opéra de Paris und an der Staatsoper Berlin.

Der Kiwanis Club Eferding veranstaltet am Samstag, 28. August 2021 das Sommer Open Air mit Opern-Weltstar Rolando Villazón. Nachdem die Veranstaltung am ursprünglichen Termin aus den bekannten Gründen nicht möglich war, ist es heuer endlich so weit: Rolando Villazón ist einer der großen Opernstars und auf allen großen Bühnen der Welt zu Hause. Gemeinsam mit dem Orchester Philharmonie Salzburg unter Dirigentin Elisabeth Fuchs kommt der Tenor für ein einmaliges Gastspiel nach Eferding. Der Stadtplatz wird dabei zur Bühne, über 2.000 Besucher können auf ihren Sitzplätzen unter Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen in die Welt der klassischen Musik eintauchen.