Gewinnen Sie ein exklusives Meet&Greet mit Opus beim MusikFestiWels

OPUS – Ein Welthit sorgt am Kaiser Josef Plätz für Gänsehaut-Moment

Die steirische Rockband aus Judendorf die es bis in die US-Charts schaffte, hat ihren Namen – Latein für „Künstlerisches Werk“ tatsächlich bei Hausübungen im „Stowasser“ gefunden. 1973 gegründet, gewann Österreichs bisher erfolgreichste Band 1978 den Steirischen Bandcontest und ergatterte 1980 einen Plattenvertrag. Der erste und einzige internationale Hit „Live is Life“ passierte eher zufällig. Bei einem Konzert sollte die Nummer aufgenommen werden. Weil das Band vorzeitig zu Ende war, musste das Lied wiederholt werden. Zum Glück, denn das Publikum kannte die Nummer ja schon und sang, hüpfte und klatschte begeistert mit – ganz so, wie es auch heute noch der Fall ist, wenn „Live is Life“ auf einer Party oder im Fußballstadion gespielt wird. „Live is Life“ machte Opus 1985 zu Weltstars, in 20 europäischen Ländern und staubten die Steirer unzählige Gold und Platin Auszeichnungen ab und waren weltweit auf Tour.

Während es in den 1990er und 2000er-Jahren eher ruhig um die Band um Sänger Herwig Rüdisser wurde, spielten Opus in letzter Zeit wieder öfter Konzerte. Nachdem Rüdisser im Sommer 2019 am Herz operiert wurde und Auftritt abgesagt werden mussten, sind die Steirer im Juli 2021 sicher wieder in alter Frische zurück und rocken die Bühne am Welser Kaiser Josef-Platz in gewohnter Manier. Mit im Gepäck haben sie da auch schon ihr aktuelles Album „Opus Magnum“ das 2020 erschien. Mit „Halfway Done“ gab es die erste Opus-Veröffentlichung seit fünf Jahren, ein Song, der von der prekären Situation des Klimawandels handelt.