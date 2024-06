Fußball EM-Public Viewing am Minoritenplatz Wels

Mit den OÖNachrichten zum größten Welser Public Viewing aller Zeiten!



Ab 14. Juni startet die Fußball Europameisterschaft und Wels ist live dabei. Ein Monat lang wird die EM-Euphorie in der gesamten Stadt zu spüren sein. Das größte bisher veranstaltet Public Viewing in der Welser Geschichte und das größte Public Viewing in Oberösterreich findet vom 14. Juni bis 14. Juli statt. Denn es werden nicht nur alle Spiele live am Minoritenplatz zu sehen sein – zusätzlich wird zu den Österreich-Spielen der gesamte Stadtplatz sich in eine Fanmeile verwandeln, eine zweite LED-Wand aufgebaut und ein buntes Rahmenprogramm geboten. Außerdem übertragen über 20 Gastronomen die Fußball Europameisterschaft mit über 3.000 Sitzplätzen und vielen Aktionen in ihren Betrieben und Gastgärten. Somit ist Wels für die EM bestens vorbereitet.

Die OÖNachrichten verlosen Konsumationsgutscheine für das Public Viewing Gelände :

Eröffnungsspiel: 25x10 Euro

Österreich-Spiele am 17, 06. / 21.06. / 25.06. jeweils 10x10 Euro

Jetzt mitspielen und gewinnen!