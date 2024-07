Freikarten für Donau in Flammen gewinnen!

Das Schifffahrts-Highlight der Donauschifffahrt Wurm & Noé 9. August 2024

Wir laden Sie zum großen Klangfeuerwerk ein. Vom Freideck der Schiffe haben Sie einen wunderbaren Blick auf das Spektakel. An Bord genießen Sie ein Menü, Live-Musik und Tanz sorgen für musikalische Unterhaltung während des Abends. Während der Fahrt wird am Ufer ein furioses Klangfeuerwerk gezündet, auf das man an Bord der Wurm & Noé-Flotte einen ganz besonders eindrucksvollen Blick hat.

Die Schiffe legen um 19 Uhr in Linz ab und fahren zunächst flussaufwärts ins oberösterreichische Donautal. Während der Fahrt wird am Donauufer ein furioses Feuerwerk gezündet – die Fahrgäste erleben das Spektakel hautnah vom Wasser aus. Das Klangfeuerwerk wird musikalisch untermalt und synchron zur Musik gezündet.

Doch nicht nur das Feuerwerk sorgt für unvergessliche Erinnerungen, auch kulinarisch ist die Fahrt ein Erlebnis. Während der Fahrt wird an Bord ein köstliches Menü serviert, Live-Musik sorgt für tolle Stimmung an Bord. Gegen 23 Uhr kehren die Schiffe schließlich wieder zur Anlegestelle im Linzer Donaupark zurück.

Exklusiv für OÖNcard-Inhaber verlosen wir 10x2 Bordkarten für Donau in Flammen am 9. August inklusive 2-Gänge-Menü und Gedeck.

PS: Sie wollen nicht mehr warten und sich gleich Tickets kaufen? OÖNcard Inhaber erhalten € 4,- Rabatt auf die Bordkarten (für 2 Personen je OÖNcard gültig).