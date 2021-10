Freikarten für das Wirtshausrevival im Gasthof Post gewinnen

Freikarten für das Wirtshausrevival im GH Post gewinnen

Die Post in Hellmonsödt ist legendär wie so mancher Spitzenwein. Am 08. November (ab 18.30 Uhr) feiern die Gastgeber Julia und Martin Rittberger einen besonderen Abend. Unter dem Motto „Heimisches Federvieh, Trüffel und Champagner“, vom Feuerkorb bis zum Gourmetmenü wird den Gästen eine Reise zu den Wurzeln des Geschmacks ermöglicht. Mit dabei sind 20 Gastgeber aus drei „Gasthof-Post-Generationen“. Darunter Zwei-Hauben-Koch Thomas Hofer vom Bergergut in Afiesl.

Gernot Heinrich begleitet den Abend mit seinen Weinen.

Kosten: Die Unterhaltungspauschale beträgt 109 Euro

Infos: Gasthaus Post, Am Marktplatz 5, 4202 Hellmonsödt, Tel.: 07215/38600, www.ghpost.at