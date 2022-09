Freikarten für das Gstanzlsingen in Aspach

Das Gstanzlsingen in Aspach geht von 9. bis 11. September im Veranstaltungszentrum Danzer über die Bühne. Fünf Aufführungen stehen an den drei Tagen am Programm. Organisator Sepp Danzer und sein Team bringen diesmal wieder Musiker und Gstanzlsänger aus Österreich und Bayern auf die Bühne. Moderiert werden die Aufführungen von Pepi Meixner, der mit den Aspacher Tridopplern auch selbst mit von der Partie ist. Die OÖN verlosen 3x2 Freikarten für das Aspacher Gstanzlsingen am Freitagnachmittag, 9. September, 13.30 Uhr. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis 8. September, 10 Uhr möglich, die Gewinner werden per Mail verständigt. Die OÖN wünschen viel Glück!

Karten für das legendäre Gstanzlsingen zu gewinnen Wann: Freitag, 9. September, 13.30 Uhr

Was: 3x2 Freikarten

Wo: Veranstaltungszentrum Danzer, Aspach

Das Gewinnspiel läuft bis 08.09.2022. Die Gewinner werden telefonisch oder schriftlich verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Die Teilnehmer erklären sich einverstanden, dass, bis auf jederzeitigen Widerruf, ihre angegebenen Daten von den OÖNachrichten zum Zwecke von Direktwerbung gespeichert und verwenden werden dürfen. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.nachrichten.at/datenschutz.