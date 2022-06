Exklusives Hüttenkonzert mit Pizzera & Jaus auf der Reiteralm zum Sommerstart in Schladming-Dachstein gewinnen!

Die OÖNachrichten verlosen ein exklusives Hüttenkonzert mit Pizzera & Jaus auf der Reiteralm in Schladming für 2 Personen für 2 Nächte am 03.07.2022

Zum Sommerstart in Schladming-Dachstein:

Exklusives Hüttenkonzert mit Pizzera & Jaus auf der Reiteralm

- Wohnzimmeratmosphäre auf 1.200 Metern in der steirischen Urlaubsregion

- Das Musikkabarett-Duo spielt am 3. Juli auf der Reiteralm

- Tickets für diesen Special-Event gibt es ausschließlich zu gewinnen



Musikalischer Start in den Sommer in der steirischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein: Am Sonntag, dem 3. Juli, wird das österreichische Musikkabarett-Duo Pizzera & Jaus die Feriensaison mit einem exklusiven Konzert auf der Reiteralm einläuten. In der „Almwelt Austria“ in rund 1.200 Metern Höhe genießen einige glückliche Fans absolute Wohnzimmeratmosphäre mit perfektem Ausblick auf die abendliche Schladminger Bergwelt. Tickets für dieses exklusive Highlight gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen - unter anderem auch auf www.schladming-dachstein.at/pizzeraundjaus.



Paul Pizzera und Otto Jaus lernten sich bei einer „Langen Nacht des Kabaretts“-Tour kennen. Seit 2017 füllt das Duo als “Pizzera & Jaus” die Hallen im deutschsprachigen Raum. Über 180.000 Tickets wurden innerhalb von zwei Jahren verkauft, zwei Amadeus-Awards für „Live-Act des Jahres“ (2019 und 2022) waren dann nur mehr Formsache. Doch nicht nur auf der Bühne begeistern sie die Massen. Ihre Songs, bewusst im österreichischen Dialekt gehalten, sind regelmäßig in den Charts. „jedermann“, war insgesamt 40 Wochen in den Charts in Österreich, einige Wochen davon auch auf Platz 1.



Großes Angebot auf den Sommerbergen in Schladming-Dachstein



“Eine ins Leben” und “Eine in Summa” heißt es also Anfang Juli auf der Schnepf’n Alm. Und der Sommer hat in Schladming-Dachstein besonders viel zu bieten. Aus den beliebten Skibergen der Schladminger 4-Berge Skischaukel - Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm - werden dann attraktive Erlebnisberge. Die Sommerberge sind ideale Ausgangspunkte für Touren in den Gipfelregionen.



Ergänzend zum Wandergenuss bieten die Sommer-Erlebnisberge eine bunte Angebotsvielfalt, wie beispielsweise Bikeparks- und Trails, innovative Themen- und Erlebniswege oder lustige und spannende Spielestationen für die Kleinsten. Sommercard-Besitzer können täglich eine Berg- und Talfahrt bei einer Bergbahn ihrer Wahl als Inklusivleistung kostenlos nutzen. Die Schladming-Dachstein Sommercard gehört mit mehr als 100 kostenlosen Urlaubserlebnissen und über 100 Bonusleistungen zu den größten Inklusivkarten der Alpen. Bei mehr als 1.000 Übernachtungsbetrieben in der Region gibt es die Sommercard bereits ab einer Übernachtung kostenlos dazu.



www.schladming-dachstein.at