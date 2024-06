Exklusive Karten inkl. Backstage Führung für den Theatersommer Haag gewinnen!

2023 ging es beim Theatersommer Haag nach Griechenland – 2024 geht es nach Transsilvanien und London. Das Publikum darf sich auf eine erschreckend lustige Horror-Komödie freuen.

Ja, wirklich - nach Transsilvanien!

„Erschrecken Sie nicht gleich… Oder ja, erschrecken Sie ruhig, aber erst während der Vorstellung. Denn mit unserer Dracula-Komödie, wagen wir ein Kunststück, Sie, liebes Publikum, zugleich zum Gruseln und zum Lachen zu bringen“, freut sich Intendant Christian Dolezal auf den nächstjährigen Theatersommer.

„Alexander Pschill und Kaja Dymnicki, das Regie-Duo, das Ihnen ja schon aus unseren Shakespeare-Aufführungen ‚Was ihr wollt‘ und ‚Mass für Mass‘ vertraut ist, hat sich dieser unfassbar spannenden Geschichte angenommen und ich lehne mich so weit aus dem Fenster zu sagen, das wird eine besondere Köstlichkeit!“, so der Haag-Intendant.

Gespielt werden in Haag von 26. Juni 2024 (Premiere) bis 27. Juli insgesamt 16 Vorstellungen. In der Hauptrolle ist neben Christian Dolezal, der den Professor Gabriel van Helsing spielen wird, Aleksandra Corovic, die den Dracula verkörpern wird, zu sehen. Und natürlich – dafür steht Haag seit vielen Jahren – wird es wieder musikalisch. Dafür konnten erneut Stefan Lasko und Stefan Galler gewonnen werden, die in Haag bereits bei mehreren Stücken für die Musik zuständig waren.

Die OÖNachrichten verlosen exklusiv für OÖNcard Inhaber 10 x 2 Karten inkl. Backstage Führung für die Vorstellung am 27. Juli!