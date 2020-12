10 x 2 Eintrittskarten für "Van Gogh - The Immersive Experience" zu gewinnen

Kunst als interaktives Erlebnis: Ab Freitag, 11. Dezember 2020, gastiert "Van Gogh - The Immersive Experience" erstmals in der Tabakfabrik in Linz.

Die Ausstellung ist ein völlig neu konzipiertes Multimedia-Spektakel, das auf noch nie zuvor gesehene Art und Weise die weltberühmten Kunstwerke des niederländischen Malers Vincent van Gogh (1853 – 1890) präsentiert.

OÖN-Leser haben die Möglichkeit, die Ausstellung schon vor der offiziellen Eröffnung zu besuchen.

Termin: Donnerstag. 10. Dezember | 16 Uhr

Donnerstag. 10. Dezember | 16 Uhr Anschrift: Tabakfabrik Linz | Peter Behrens-Platz 1 | 4020 Linz

Machen Sie mit und besuchen Sie die Ausstellung schon vor allen anderen Besuchern. Viel Erfolg bei der Teilnahme!

