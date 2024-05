Einzigartiger Bühnenmarathon bei der „Langen Nacht der Bühnen“

Nach einem Jahr Pause öffnen sich am 22. Juni 2024 wieder die Bühnen und Kulturstätten der Landeshauptstadt zur 11. Ausgabe der „Langen Nacht der Bühnen“.

Der in Österreich einzigartige Bühnenmarathon lockt alljährlich ein theater- und tanzbegeistertes Publikum für eine Nacht nach Linz. 25 Spielstätten, an die 100 Veranstaltungen, mehr als 500 mitwirkende KünstlerInnen, sowie durchschnittlich 12.000 BesucherInnen – so lauten kurz zusammengefasst die Erfolgszahlen dieses außergewöhnlichen Kulturevents.

Wir verlosen 20x2 Einlassbänder für die "Lange Nacht der Bühnen"

Mit dem Einlassband können Sie alle Veranstaltungen der „Langen Nacht der Bühnen“ besuchen.Alle Infos auf www.langenachtderbuehnen.at