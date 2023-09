KTM Motohall Besuch gewinnen

KTM Motohall

In der KTM Motohall in Mattighofen auf einer Fläche von 10.000 m² bietet die Erlebniswelt jedem Besucher ein ganz besonderes Erlebnis: Es geht um Helden, ihre Bikes und ihre Abenteuer, Geschichte sowie Innovationen und Technik rund um das Thema Motorrad und die Marke KTM.

KTM Motohall Architekturführung – was hinter den 161.756 Löchern steckt

Ein Meisterwerk aus Stahlbeton und Lochblech, barrierefrei, und dennoch ohne Aufzüge - faszinierend in Planung und Ausführung: das ist die KTM Motohall, wie sie Architekturbegeisterte sehen.

Und genau für diese Zielgruppe hat das Erlebnismuseum eine eigene Führung konzipiert. In 90 Minuten erfahren die Teilnehmer alle Facts rund um die Entstehung und Technik des ungewöhnlichen Baus und werfen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.

Gleich mitspielen und 5x2 Karten gewinnen.

Folgende Termine stehen für die Einlösung des Gewinns zur Verfügung:

Sonntag 15.10.//22.10.// 05.11.//19.11//03.12.//17.12.//