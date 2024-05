5x2 Tickets für "The Dead South" im Posthof Linz gewinnen!

Bei The Dead South ging es nie darum, sich ständig neu zu erfinden, sondern sich voll und ganz auf seinen eigenen, einzigartigen Weg zu konzentrieren. Mit dem Vertrauen in den eigenen Sound, Stil und in die Bandkollegen steht das Quartett aus Regina, Kanada an der Schwelle zu einem explosiven globalen Erfolg in einer beneidenswerten und wohlverdienten Position: völlig autonom. Es spielt keine Rolle, wie man ihre Musik nennt - Progressive/Alternative Americana, Country, Folk, Western - was zählt, ist, dass es ihre Musik ist, und dass Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund, Glauben, Erfahrungen, Sprachen und Alter sie tatsächlich lieben.

