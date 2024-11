5x2 Freikarten für FLASHDANCE - DAS MUSICAL

Vor genau vier Jahrzehnten eroberte der Tanzfilm die Kinoleinwände und zog eine ganze Generation in seinen Bann. FLASHDANCE setzte nicht nur filmische Meilensteine, sondern auch modische Statements: Enge Trikots und lässig über die Schulter rutschende Sweater prägten entscheidend das Erscheinungsbild der ikonischen 80er Jahre. Mit seinem mitreißenden Soundtrack sicherte sich der 1983 erschienene Blockbuster einen festen Platz in der Popkultur und erreichte mit Megahits wie „Flashdance – What a Feeling“, „Maniac“, „Gloria“, „Manhunt“ und „I Love Rock & Roll“ internationalen Kultstatus.

Wir verlosen 5x2 Freikarten für die Vorstellung am 22.12.2024 um 19:00 Uhr in der TipsArena Linz.

Übrigens: OÖNcard-Inhaber erhalten 25% Rabatt pro Ticket (gültig für 2 Tickets).

Karten und Infos: www.nachrichten.at/ticket