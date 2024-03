50 Familientickets für den Eröffnungstag am 29.03. im Dinoland gewinnen!

Dritte Dinoland-Saison auf Schloss Katzenberg im Innviertel!

Ab 29. März sind auf Schloss Katzenberg wieder die Dinos los, denn das DINOLAND öffnet pünktlich zu Ostern seine Pforten! Dinos wie der T-Rex, Triceratops und Co. haben sich in den letzten zwei Jahren zu Besucherlieblingen entwickelt, spannende Neuzugänge bringen 2024 frischen Wind in den Erlebnispark! Das komplette Abenteuer-Angebot des großen Familienparks wird laufend aufgestockt, sodass auch bei Stammgästen keine Langeweile aufkommt! Das DINOLAND hat sich mit rund 80.000 Besuchern pro Saison als DIE größte Urzeit-Freizeit-Attraktion für Familien und Dino-Fans in Österreich und dem bayerischen Grenzgebiet etabliert! Zusammen mit den großartigen Partnern vom S’INNVIERTEL Tourismus wird das Dinosaurier-Spektakel im Innviertel erneut zum Besuchermagneten.

Lust auf einen Ausflug? Wir verlosen jetzt für den Eröffnungstag, 29. März 50 Familientickets (für je zwei Erwachsene und zwei Kinder) für das Dinoland!

Jetzt mitspielen & gewinnen!