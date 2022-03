47 heitere Geschichten: OÖN verlosen fünf Bücher

Vor genau zwei Jahren schlich sich das Wort "Lockdown" in unseren Sprachgebrauch ein. Beim ersten, im März 2020, kam Reinhard Burgstaller die Idee, seiner Enkelin jeden Tag eine Geschichte zu schreiben und per E-Mail zu schicken, um sie in dieser bedrückenden Zeit aufzuheitern. Von da an 60 Tage lang. Dass daraus ein Buch entstehen könnte, daran habe er nicht gedacht – Schwiegersohn Mario Mostbauer schon. Er sprach mit seinen Kollegen vom Rotary Club Ried und schnell stand fest: "Wir machen ein Buch, verkaufen es und spenden den Erlös", erklärt Valentinas Papa Mario.

Gesagt, getan. Doch besagter Lockdown machte der geplanten Buch-Präsentation im November einen Strich durch die Rechnung. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Das Buch "Pieps der Pupser" wird nun am Donnerstag, 24. März, um 19 Uhr in der Gießerei (Haus der Nachhaltigkeit) in Ried präsentiert. Im Anschluss werden Autor Reinhard Burgstaller und Künstler Johann Jascha die Bücher auf Wunsch signieren. Zuvor wird der ehemalige Journalist aus Waldzell aber vorlesen.

Geschichten, die zur aktuellen Jahreszeit passen, gibt es genug. Unter anderem "Das Osterhasenkurhaus", "Der beleidigte Palmbuschen", "Der unsichtbare Osterhase" oder "Die schmerzhafte Erstkommunion". "Es gibt viele Geschichten rund um Ostern im Buch. Wahrscheinlich, weil ich sie genau in dieser Zeit geschrieben habe", sagt Burgstaller. Wer dem Osterhasen bei der Suche nach Geschenken helfen möchte: Pieps der Pupser wäre doch was. Zu kaufen gibt es das Buch, dessen gesamter Erlös einem karitativem Zweck zugute kommt, um 29 Euro online unter www.pieps-derpupser.at und – unter anderem – bei der Buchhandlung DIM, der OÖN-Geschäftsstelle Ried, in der Gießerei sowie bei allen Mitgliedern des Rotary Clubs Ried.

Anlässlich der Buchpräsentation verlosen die OÖN fünf Exemplare. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis 21. März möglich. Die Gewinner werden per Mail verständigt.

"Pieps der Pupser": Heiteres Kinderbuch zu gewinnen

