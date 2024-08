45. Linzer Klangwolke 24 - Podestplätze gewinnen!

Acht Pionier:innen und ihre Visionen, ihre Forschungen, ihre Expertisen, ihr Entdecker:innendrang und ihr Mut stehen im Zentrum von PIONEERS 52 Hz, der Linzer Klangwolke 24, präsentiert von Sparkasse OÖ und LINZ AG.

Genauso wie die Pionier:innen, die anfangs oft belächelt wurden für ihre Ideen, ihren Forscherdrang, für ihr Infragestellen des Gegebenen, sind es auch heute die Visionär:innen, die neue Wege eröffnen und uns immer wieder lehren, wie wichtig es ist, das scheinbar Unmögliche nicht auszuschließen. Begeben Sie sich mit uns gemeinsam auf eine fantastische Entdeckungstour, beginnend in den Tiefen des Ozeans bis hin zu weit entfernten Galaxien, in der überdimensional großen Figuren der katalanischen Künstler:innengruppe La Fura dels Baus Leben eingehaucht wird. Lassen wir uns ein auf das Rätsel, woher die unerklärlichen Klänge „des einsamsten Wals der Welt“ oder anders genannt die Frequenz 52 Hz kommt, die als Meeres-Echo in vielen Forschungen präsent ist und erleben wir gemeinsam die spektakuläre 45. Linzer Klangwolke 24 mit einer einzigartigen Sound- und Licht-Show und faszinierenden Video-Projektionen unter dem Titel PIONEERS 52 Hz.

Gewinnen Sie mit etwas Glück 1x2 Podestplätze für die Linzer Klangwolke 24, am Samstag, 7. September 2024, 20:30 Uhr im Donaupark Linz.