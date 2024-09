9x2 Kinotickets für VENI VIDI VICI gewinnen!

Die bitterböse Gesellschaftssatire VENI VIDI VICI von Daniel Hoesl und Julia Niemann mit Laurence Rupp in der Hauptrolle kommt auf Premierentour nach Oberösterreich!

Worum geht's im Film? Viktoria und Amon Maynard führen mit ihren Kindern ein fast perfektes Leben. Erfolgreich mit ihren Geschäften sind sie maßlos reich. Die Welt liegt ihnen zu Füßen, es gibt kein Risiko, die Familie steht an oberster Stelle. Aber für die Work-Life-Balance muss ein Ausgleich her, und so geht Amon, hervorragend verkörpert von Laurence Rupp, gerne auf die Jagd. Allerdings schießt er keine Tiere … Ein Film über Gewinner und über Verlierer, über uns und die Anderen.