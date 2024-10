3 Kochbücher "Die goldene Pernkopf" gewinnen!

Basierend auf dem Fundus ihrer Großmutter sammelte und entwickelte Ingrid Pernkopf unzählige Rezepte, darunter viele Klassiker der oberösterreichischen Küche.

Zeit ihres Lebens war die weit über die Grenzen des Salzkammerguts bekannte Grünberg-Wirtin eine begnadete und leidenschaftliche Köchin. Gemeinsam mit ihrem Mann Franz führte sie das "Gasthaus Grünberg am See" in Gmunden. Bis zu ihrem viel zu frühen Tod im Jahr 2016 stand Ingrid Pernkopf immer gerne in der Küche, "am meisten Freude bereitete es ihr, ihre Gäste zu verwöhnen", erzählt der Witwer Franz Pernkopf.

Das neue Kochbuch mit dem Titel "Die goldene Pernkopf" enthält die Anleitung für mehr als 200 Gerichte aus der Wirtshausküche, allesamt vielfach erprobt und einfach nachzukochen.

