2x2 Tickets für ein 2-Hauben Wirtshausmenü in der Stube im Maximilianhof

Still und leise hat sich das stimmungsvolle Lokal unter den besten Genussadressen der Region etabliert. Das behagliche Ambiente der liebevoll restaurierten historischen Wirtsstube ist der perfekte Rahmen für die ambitionierte regionale Küche von Florian Eckmair. Feinste Klassik trifft dabei auf modernen Esprit, was auch die anonymen Tester des Guide Gault Millau so begeisterte, dass sie 2024 wiederum 2 ihrer begehrten Hauben verliehen.



