2x2 Karten für das 1st Line Skiabenteuer - Hinterstoder gewinnen!

Erleben Sie einen unvergesslichen Skitag in den frühen Morgenstunden – mit einem atemberaubenden Sonnenaufgang, persönlichem Skiguide und einem leckeren Almfrühstück.

Das Abenteuer beginnt um 6:00 Uhr an der Talstation Hinterstoder. Von dort geht es gemeinsam mit dem Bus über die Mautstraße zur Mittelstation. Nach einem entspannten Start in den Tag mit Kaffee und Brioche am Feuerkorb geht’s dann ab auf die Piste – begleitet von erfahrenen Skilehrern. Zum krönenden Abschluss wartet ein herzhaftes Almfrühstück im Höss Salettl auf Sie, das den perfekten Start in den Skitag abrundet.

Starten Sie Ihr Skierlebnis auf der Hinterstoder Piste – das "1st Line Skiabenteuer" wartet auf Sie!

Jetzzt mitspielen und mit etwas Glück 1x2 Karten gewinnen!