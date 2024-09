20 x 2 Freikarten für die Starpremiere von „80 PLUS“ gewinnen!

Lassen Sie sich die Premiere nicht entgehen und erleben Sie die Hauptdarsteller und die Filmcrew hautnah. Margarethe Tiesel, Thomas Mraz, Sabine Hiebler & Gerhard Ertl werden live dabei sein.

Filminhalt:

„Man bereut im Leben nur das, was man nicht gemacht hat.“

Zwei ungleiche Seniorinnen (Christine Ostermayer und Margarethe Tiesel) begegnen einander im Pflegeheim. Wenig später finden sie sich auf einem abenteuerlichen Roadtrip wieder, der völlig anders verläuft als geplant. Auf ihre alten Tage lernen sie sich neu kennen und zu schätzen, worauf es im Leben wirklich ankommt.

Ein Film über späte Neuanfänge, letzte Fragen und die Leichtigkeit im Schweren. Mit zwei fulminanten Hauptdarstellerinnen, einem Hauch von „Thelma und Louise“ und vielen Publikumslieblingen wie Julia Koschitz, Manuel Rubey, Thomas Mraz, Julia Jelinek, Stefanie Sargnagel, David Scheid, Reinhard Nowak uvm.

Gewinnen sie mit etwas Glück 1x2 Freikaten für die STARPREMIERE von „80 PLUS“ im Hollywood Megaplex PlusCity am Mittwoch 25. September um 18:30

Übrigens:

Mit der OÖNcard bekommt man auch am Tag der Premiere 10 % Rabatt am Kinobuffet. An allen anderen Tagen gibt’s zusätzlich immer -20 % Rabatt auf den Ticket-Vollpreis für OÖNcard Inhaber.