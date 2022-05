2 Stunden Gratisfahrt mit den Linzer Citybikes gewinnen!

Mit dem OÖNachrichten Citybike Gutscheincode können Sie kostenlos eines von über 400 Fahrrädern an 42 Stationen in Linz testen - völlig flexibel in Zeit und Raum.

Und so funktioniert es:

Registrieren:

Kostenlos über die nextbike-App oder die city bike Linz-Website anmelden. Gutscheincode eingeben:

Die erste halbe Stunde ist kostenlos. Der Gutscheincode gilt für 2 Stunden (somit Gesamtfahrzeit 2,5h). In der App im Menü finden Sie unter den Account-Einstellungen die Möglichkeit Gutscheincodes einzugeben. Ausleihen:

nextbike-App öffnen und QR-Code am Rad scannen. Das Schloss öffnet sich automatisch.

Das Gewinnspiel läuft bis 23.05.2022

Die Gewinner werden telefonisch bzw. per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz .