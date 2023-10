2 Damen-Hemden in weiß von Wood Fashion gewinnen!

"Alle unsere Kleider sind kompostierbar, hinterlassen also keine Spuren in der Natur", so Emanuel Burger, der Designer hinter dem Label Wood Fashion.

Die OÖNachrichten verlosen jetzt gemeinsam mit Wood Fashion 2 Damen-Hemden in weiß, hergestellt aus Buchenholz. Versuchen Sie Ihr Glück und gewinnen Sie eines der beiden Teile aus der Waldmode.