10x2 Festivalpässe für das Ars Electronica Festival gewinnen!

Insgesamt elf Linzer Locations laden von 7. Bis 11. September im Rahmen des Ars Electronica Festivals zu einem reizvollen Gedankenexperiment ein: Was, wenn wir die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bereits bewältigt hätten? Wie würden wir dann wohl (zusammen-)leben und was würde unsere Gesellschaft charakterisieren? Und vor allem: Wie hätte unser Weg dorthin ausgesehen? Unter dem Motto „Welcome to Planet B“ werden mögliche Zukunftsszenarien erprobt und darin Antworten auf die brennenden Fragen unserer Gegenwart gesucht.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier!

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis 5. September möglich, die Gewinner werden per Mail verständigt. Die OÖN wünschen viel Glück!