Was erfolgreiche Frauen richtig machen

"Mutig Ja sagen, wenn sich eine Chance bietet."

"Keine Angst vor Herausforderungen."

"Niemals auf Humor bei der Arbeit vergessen."

Das sind die wichtigsten Ratschläge von erfolgreichen Frauen, die Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander gestern zu einer Podiumsdiskussion in die Promenaden Galerien der OÖN eingeladen hat. Unter dem Motto "Starke Frauen sichtbar machen" verrieten Corona-Krisenkoordinatorin Katharina Reich, Konditormeisterin Brigitta Schickmaier, Musikerin Stefanie Poxrucker, Sportlerin Ivona Dadic und Lifestylebloggerin Eva Langmayr ihre persönlichen Erfolgsrezepte.

"Ohne Fleiß kein Preis, das hat schon meine Oma gesagt – und das gilt für Frauen noch mehr als für Männer", sagte Gastgeberin Christine Haberlander. Dieser Satz habe ihr auf dem Weg in die Spitzenpolitik oft geholfen. "Wenn sich Chancen bieten, sollte man sie mutig annehmen, so wie es Männer tun."

Das sieht Katharina Reich ähnlich: "Gelegenheiten muss man beim Schopf packen, sonst fährt das Boot vorbei, verschwindet am Horizont und kehrt nicht mehr zurück." Die Medizinerin hatte nicht geplant, dass sie mit 35 Jahren ärztliche Direktorin der Barmherzigen Brüder in Wien sein würde. Doch damit war ihr beruflicher Aufstieg nicht beendet. Seit dem Vorjahr leitet sie die Corona-Krisenkoordination "Gecko". Unerlässlich ist für Reich, die als unerschrocken, lösungsorientiert und arbeitsam gilt, auch Humor.

Viel Fleiß und Disziplin

Für eine Leistungssportlerin wie Ivona Dadic, die der Diskussion online zugeschaltet war, sind – wenig überraschend – harte Arbeit und Disziplin die wichtigsten Zutaten für den Erfolg. Und natürlich gehören auch Stärke und Selbstbewusstsein dazu. "Das hat mir meine Mutter mitgegeben, die mein größtes Vorbild ist und mir gezeigt hat, dass man nach Niederlagen immer wieder aufstehen muss."

"Man muss mehr tun als andere, um erfolgreich zu sein", ist Brigitta Schickmaier überzeugt. Und sie weiß, wovon sie spricht. Immerhin ist sie Konditor-Staatsmeisterin und seit 27 Jahren mit ihrer Konditorei der anderen Art selbstständig.

Ihre Torten sind landesweit bekannt. Derzeit sitzt die 49-jährige Pettenbacherin zudem in der RTL-Backshow "Master of Sweets" in der Jury. "Das alles hätte ich nie ohne die Unterstützung meines Mannes und meiner Söhne geschafft, die mich stets ermuntert haben", gesteht Brigitta Schickmaier. Ihr Leitspruch "Was du heute denkst, wirst du morgen sein" habe sich bei ihr oft bewahrheitet.

Für die Sängerin Stefanie Poxrucker (34) von der Mühlviertler Band Poxrucker Sisters ist die Liebe zu dem, was man tut, ein Erfolgsgeheimnis: "Wenn man viel Arbeit, Fleiß und Herzblut in ein Projekt steckt, dann kommt das Glück oft automatisch." Ihre Stütze in dem männerdominierten und harten Musikbusiness sind für die junge Mutter ihre beiden Schwestern und ihr Ehemann. "Kooperation ist wichtiger als Ellenbogentechnik."

Junges Vorbild für Frauen

Das sieht auch Eva Langmayr so. Die 26-jährige Linzerin betreibt nicht nur den Podcast "Bits and Bobs Brunch Club", sondern hat mit fünf Männern eine Agentur gegründet, die Unternehmen berät, eigene Podcasts zu erstellen. "Dabei war von Anfang an klar, dass ich die Chefin bin." In ihrer Welt spiele männlich oder weiblich bei Führungspositionen keine Rolle.

"Dafür haben Generationen von Frauen gekämpft, das gibt mir Hoffnung, dass wir auf einem guten Weg sind", sagt Christine Haberlander. "Damit wird deutlich, dass Frauen alles schaffen können – wenn sie den Mut dazu haben."

