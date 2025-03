OÖN-Frauentag 2025: "Ich bin Frau, darum bin ich heute hier"

Spannende Diskussionsrunden, inspirierende Frauen und kulinarische Schmankerl warten beim 7. OÖN-Frauentag in den Linzer Promenaden Galerien.

"Ich bin Frau, darum bin ich heute hier", sagt Andrea Sommer. "Mich interessieren die Themen. Außerdem habe ich mittlerweile genügend Freizeit." Die Linzerin ist eine von vielen Besucherinnen beim 7. Frauentag der OÖNachrichten. Von den Frauen wünscht sie sich mehr Durchsetzungskraft: "Es braucht mehr Überzeugung, für die gleiche Arbeit auch den gleichen Lohn zu bekommen. Und nicht frühzeitig in die Teilzeit-Falle zu tappen." Jungen Frauen möchte sie mitgeben: "Der Märchenprinz steht nicht vor der Tür. Man muss selbständig die Prinzessin sein."

Andrea Sommer aus Linz Bild: OÖN

Hier können Sie den OÖN-Frauentag live mitverfolgen:

Unter den Besucherinnen in den Linzer Promenaden Galerien findet sich auch Maria Simon. "Mir gefällt das bunte Treiben", sagt sie. Sie ist das erste Mal beim OÖN-Frauentag, der Vortrag von Melanie Wolfers hat sie gleich in den Bann gezogen. Die Bad Leonfeldnerin ist selbst Mutter von drei Kindern - ein Thema, das sie heute in der Pension beschäftigt: "Ich wünsche mir, dass die Care-Arbeit von Frauen auch finanziell abgegolten wird, dann wäre es auch mit den Pensionen besser", sagt sie, "ich habe drei Kinder und meine Eltern gepflegt. Jetzt fehlen mir viele Arbeitsjahre, darum ist auch meine Pension entsprechend klein." Dass Frauen und Finanzen eine "wackelige Angelegenheit" sein können, aber nicht müssen - auch darum geht es beim Frauentag der OÖNachrichten.

Maria Simon aus Bad Leonfelden Bild: OÖN

Brigitte Huemer aus Schenkenfelden genießt die Abwechslung: "Ich finde das Programm sowohl informativ als auch unterhaltsam." Huemer war vor vielen Jahren schon einmal hier, auch heuer sei wieder für jede etwas dabei: "Ein bisschen Kulinarik, essen, trinken, sich verwöhnen lassen und Vorträge, die sehr interessant sind." In Sachen Gleichberechtigung wünscht sie sich vor allem gleiche Bezahlung, aber auch gute Kinderbetreuungsangebote, "dass Frauen endlich wirklich gleichgestellt sind."

Brigitte Huemer aus Schenkenfelden Bild: OÖN

Manche Besucherinnen kommen auch zum OÖN-Frauentag, wegen eines ganz bestimmten Programmpunktes. Wie zum Beispiel Karin Ortmayr: "In erster Linie bringt mich Melanie Wolfers hier her. Aber auch die anderen Veranstaltungen finde ich spannend", sagt die Welserin, die gerade am Weg zum "Rote Lippen"-Workshop ist.

Karin Ortmayr aus Wels Bild: OÖN

"Jetzt in der Pension habe ich Zeit, zum OÖN-Frauentag zu kommen", sagt Marianne Kneidinger aus Haslach. Der Start mit dem Vortrag von Melanie Wolfers habe ihr bereits sehr gut gefallen. Was sie sich in Sachen Gleichberechtigung der Geschlechter wünscht? "Die Bezahlung muss gleich werden. Vor allem im ländlichen Raum muss sich etwas ändern", sagt sie. "Und es muss von den Männern akzeptiert werden, dass auch die Frauen einmal Chef-Stellungen einnehmen."

Marianne Kneidinger aus Haslach Bild: OÖN

Schon lange wollte Christine Mratzek aus Asten einmal den OÖN-Frauentag besuchen. Heuer hat sie es endlich geschafft: "Ein Neuanfang sozusagen, wie Melanie Wolfers in ihrem Vortrag gesagt hat."

Christine Mratzek aus Asten Bild: OÖN

Autor Elena Muss Elena Muss