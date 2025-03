Doris Schmidauer: "Selbstverständlich bin ich für die Quote, sehr sogar"

Wer ist die Frau an der Seite von Bundespräsident Alexander Van der Bellen? Wo kommt sie her? Wie ist sie aufgewachsen? Und welche Arbeit erledigt sie an ihrem Schreibtisch im zweiten Stock der Hofburg? Unaufgeregt, offen und mit einem Schuss Ironie erzählt Doris Schmidauer im Buch „Land der Töchter zukunftsreich“ aus ihrem Leben und legt einen Fokus auch auf Begegnungen mit beeindruckenden Frauen, die gleich mitporträtiert werden.