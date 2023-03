Raus aus der Ohnmacht!

Die Pandemie und der Ukraine-Krieg haben uns vor Augen geführt, dass etwas Unvorhergesehenes unsere Welt einfach so auf den Kopf stellen kann. Aber auch im Privaten gibt es Dinge, die uns hilflos machen, wie Krankheit, Trennung oder einfach nur im Stau zu stehen, wenn nichts mehr geht", sagt Melanie Wolfers. Sie ist Theologin, Philosophin, Bestsellerautorin – und Ordensfrau. Erst vor wenigen Tagen ist ihr neues Buch: "Nimm der Ohnmacht ihre Macht" (Verlag bene!, 19,60 Euro) erschienen, in dem sie beschreibt, wie wir in scheinbar oder tatsächlich ausweglosen Situationen unsere innere Kraft wiederfinden und aktivieren. Genau darüber sprach sie auch beim Frauentag der OÖNachrichten, und der Saal platzte dabei fast aus allen Nähten.

Wie schafft man es nun, Ohnmacht zu entgehen? "Gar nicht, sie gehört zum Leben dazu. Das zu akzeptieren, kann schon viel helfen. Und dann noch Vertrauen aufbauen – in andere, in uns selbst und ins Leben."

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer