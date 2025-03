OÖN-Frauentag 2025: Ein spannender Tag nur für Sie

Ein Tag nur für mich: Unter diesem Motto haben die OÖN-Redakteurinnen heuer bereits zum 7. Mal ein spannendes und vielfältiges Programm für ihre Leserinnen vorbereitet. Morgen, Freitag dreht sich in den Promenaden Galerien in Linz alles um unterschiedliche Lebensmodelle, Gesundheit, Finanzen, Styling und Frau-Sein in jedem Alter.

Auf dem Podium nehmen erneut starke Frauen Platz, die von ihren Erfahrungen und ihrem Werdegang berichten und über jene Themen diskutieren, die Frauen unter den Nägeln brennen.

Kulinarisch verwöhnen die Seminarbäuerinnen: Sie zeigen, wie man Haferflocken selbst herstellt – dazu gibt es viele Rezepte für die „g’sunde Körndlküche“.

Zum ersten Mal laden wir heuer in unsere Podcast-Lounge ein: Elisabeth Eidenberger und Dietmar Mascher treffen auf spannende Expertinnen, die über Finanzen, Gesundheit und über das Leben als Topmodel plaudern. Wenn Sie schon immer wissen wollten, wie ein Podcast aufgenommen wird und was dabei hinter den Kulissen passiert, nehmen Sie Platz und und seien Sie live dabei! Elisabeth Eidenberger startet um 10.30 Uhr mit Psychologin Isabella Woldrich und spricht mir ihr über das Thema „Mit Lebensfreude zum längeren Leben“ (das gesamte Programm in unserer Podcast-Lounge finden Sie weiter unten).

Für Interessierte, die es nicht schaffen, live bei den Veranstaltungen dabei zu sein, wird die gesamte Veranstaltung ab 10 Uhr auf nachrichten.at per Livestream übertragen. Die Aufzeichnung in voller Länge können Sie dort auch zu einem späteren Zeitpunkt nachschauen.

Das Programm

10 Uhr: Begrüßung

Barbara Rohrhofer (OÖN), Christine Haberlander (LH-Stv. und

Frauenlandesrätin), Janine Kohl-Peterke (Sparkasse OÖ)

Barbara Rohrhofer (OÖN), Christine Haberlander (LH-Stv. und Frauenlandesrätin), Janine Kohl-Peterke (Sparkasse OÖ) 10.30 bis 11.15 Uhr:

Vortrag "Orientierung in Zeiten von Neuaufbruch und Wandel"

von und mit Bestsellerautorin und Ordensfrau Melanie Wolfers

Vortrag "Orientierung in Zeiten von Neuaufbruch und Wandel" von und mit Bestsellerautorin und Ordensfrau Melanie Wolfers 11.45 bis 12.45 Uhr:

Diskussion "Ein erfülltes Leben mit oder ohne Kind"

mit Hausfrau Sieglinde Gruber, Kanutin Viktoria Schwarz, Life-Coach Madeleine Maßmann, Karin Scheiblberger (GF Raiffeisen-Versicherungsdienst)

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Pausenprogramm

Modenschau Stöcker

13.15 bis 14.15 Uhr:

Finanztalk "Frauen und Finanzen – eine wackelige Partnerschaft"

mit Janine Kohl-Peterke (Sparkasse OÖ), Daniela Brodesser (Autorin), Dagmar Andree (Arbeiterkammer OÖ)

mit Janine Kohl-Peterke (Sparkasse OÖ), Daniela Brodesser (Autorin), Dagmar Andree (Arbeiterkammer OÖ) 14.30 bis 15.15 Uhr:

Diskussion "Hormonkarussell – von der Pubertät bis zum Wechsel"

mit Monika Aichberger (Apothekerkammer OÖ), Gynäkologin Uschi Postl, Gendermedizin-Expertin Anna Maria Dieplinger, Psychotherapeutin Heidrun Eichberger-Heckmann

mit Monika Aichberger (Apothekerkammer OÖ), Gynäkologin Uschi Postl, Gendermedizin-Expertin Anna Maria Dieplinger, Psychotherapeutin Heidrun Eichberger-Heckmann 15.45 bis 16.30 Uhr:

Talk "Schönheit kennt kein Alter"

mit den oberösterreichischen „Bestager-Models“ Doris Grausam, Andrea Neuhofer und Germany’s-Next-Topmodel-Teilnehmerin Martina Gleissenebner-Teskey

mit den oberösterreichischen „Bestager-Models“ Doris Grausam, Andrea Neuhofer und Germany’s-Next-Topmodel-Teilnehmerin Martina Gleissenebner-Teskey 16.30 Uhr: Verlosung Gewinnspiel

Verlosung Gewinnspiel 16.45 bis 17.45 Uhr:

"Es ist Zeit aufzublühen"

Humorvoller Vortrag mit Psychologin Isabella Woldrich

Im Seminarraum:

11 bis 12 Uhr:

Finanzberatung für Frauen

mit Janine Kohl-Peterke (Sparkasse OÖ)

Finanzberatung für Frauen mit Janine Kohl-Peterke (Sparkasse OÖ) 12.30 bis 13.30 Uhr:

„Rote Lippen sollst du tragen“

Vortrag & Workshop mit Stylistin Andrea Lehner

„Rote Lippen sollst du tragen“ Vortrag & Workshop mit Stylistin Andrea Lehner 14 bis 15 Uhr:

„Power-Lebensmittel für Powerfrauen“

Ernährungsvortrag mit Ernährungswissenschafterin Katrin Fischer

In der Podcast-Lounge:

10.30 Uhr bis 11.15 Uhr:

Elisabeth Eidenberger spricht für ihren Podcast "gesund & glücklich" mit Psychologin Isabella Woldrich über das Thema „Mit Lebensfreude zum längeren Leben“.

Elisabeth Eidenberger spricht für ihren Podcast "gesund & glücklich" mit Psychologin Isabella Woldrich über das Thema „Mit Lebensfreude zum längeren Leben“. 11.45 Uhr bis 12.30 Uhr:

Elisabeth Eidenberger spricht für ihren Podcast "Club der Cleveren" mit dem Topmodel Martina Gleissenebner-Teskey

Elisabeth Eidenberger spricht für ihren Podcast "Club der Cleveren" mit dem Topmodel Martina Gleissenebner-Teskey 15 Uhr bis 15.30 Uhr:

Dietmar Mascher spricht für seinen Podcast "Geld und Leben" mit Janine Kohl-Peterke (Sparkasse OÖ) über das Thema "Frauen & Finanzen"

Im Foyer:

Die OÖ Seminarbäuerinnen servieren Gesundes aus der Körndlküche und zahlreiche Aussteller bieten Infos zu ihren Themen.

servieren Gesundes aus der Körndlküche und zahlreiche Aussteller bieten Infos zu ihren Themen. Influencerinnen (u.a. Julia Strandl und Katrin Beham) veranstalten am OÖN-Frauentag einen Second-Hand-Markt. Dort können Besucherinnen hochwertige Damenbekleidung und Accessoires wie Schuhe, Schmuck, Taschen und Schals erwerben.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wichtiger Hinweis:

Um einen reibungslosen und sicheren Ablauf des Frauentages garantieren zu können, ist die Kapazität im großen Vortragssaal begrenzt und wird von Mitarbeiterinnen eines Security-Dienstes kontrolliert. Reservierungen des Sitzplatzes sind nicht möglich, damit auch später eintreffende Besucherinnen an den Veranstaltungen teilnehmen können. Bitte nutzen Sie auch die Vorträge und Workshops in den Nebenräumen.

