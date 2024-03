Talent, harte Arbeit, gutes Timing: Der Weg zur Marke Ich

Wer ihre Namen hört, weiß nicht nur sofort wer, sondern auch was gemeint ist: Diese vier Oberösterreicherinnen stehen für sich, sie selbst sind zur Marke geworden. Beim OÖN-Frauentag sprechen sie über ihren Weg dahin, die Hürden, die es zu überwinden galt und warum ihre Marke so gut funktioniert.

Silvia Schneider

Silvia Schneider, Moderatorin und Designerin Bild: VOLKER WEIHBOLD

Moderatorin, Fernsehproduzentin, Köchin und Designerin: Die Leidenschaften der gebürtigen Linzerin Silvia Schneider sind mannigfaltig. Die vielbeschäftigte 41-Jährige moderiert nicht nur die ORF-Show „Silvia kocht“ (die sie selbst produziert), sondern hat - still und heimlich - in den vergangenen Jahren eine Kochlehre absolviert. Die Abschlussprüfung hat sie mit Bravour bestanden. „Ich hab – zumeist in der Nacht – beim Linzer Drei-Hauben-Koch Christian Göttfried in Linz gelernt, geschnipselt und gekocht. Das war sehr interessant, aber schon auch super anstrengend“, sagte die studierte Juristin im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Zeit für Entspannung nimmt sich die bodenständige Unternehmerin aber dennoch regelmäßig. Dann ist sie in der Natur zu finden - oder beim Tanzen. 2020 belegte sie bei der ORF-Show "Let's dance" den 3. Platz. Mit ihrer eigenen Modelinie huldigt Schneider den 1950er-Jahren. Denn Vintage und Eleganz, das liegt der Linzerin.

Anita Moser

Bild: Antje Wolm

Wohin kann man essen gehen, welche guten Restaurants gibt es im Land, was steht auf der Karte, und wann hat das Wirtshaus geöffnet? Diese Fragen stellte sich Unternehmerin Anita Moser - und gibt seither auf Facebook in ihren Blogs "Linz isst" und "Ö isst" nicht nur selbst fachmännische Antworten darauf, sondern fragt auch ihre Community nach fundierten Empfehlungen und Meinungen.

Mittlerweile ist das Unternehmen der 53-jährigen Mühlviertlerin breit aufgestellt: Sie betreibt einen Verlags- und Buchhandel, eine Unternehmensberatung und eine Hofladen-Map. Ihre Karriere ist von vielen Etappen geprägt ist: Nach der Ausbildung zur Medienfachfrau und ihrer Zeit als Unternehmerin hat die zweifache Mutter ihre Leidenschaft zum Kochen entdeckt. 2018 gründete sie ihre Firma „Private Taste GmbH“ und veröffentlichte bisher fünf Kochbücher.

2021 wurde Moser dafür mit dem Digitalos, dem Digitalpreis der OÖNachrichten, ausgezeichnet.

Victoria Karner

Victoria Karner, Model Bild: Julia Traxler

Zum Modeln kam die gebürtige Linzerin bereits im Alter von 15 Jahren – und das eher durch Zufall, wie die heute 30-Jährige sagt. Ihre Eltern hätten sie gefragt, ob sie denn nicht Lust hätte, einen Wochenend-Workshop zum Thema Laufstegtraining zu machen. Victoria hatte Lust – und wurde dort von einer Linzer Modelagentur entdeckt. „Diese Agentur ist bis heute mein stärkster Kunde“, sagt Victoria Karner, auch Aufträge von der Online-Partnervermittlung Parship stammen aus dieser Zeit. Ein Jahr später (2011) verbrachte die Schülerin zunächst den Sommer für erste Modeljobs in Mailand, die sie auch in der Heimat weiterführte, ohne jedoch ihre Schulkarriere außer Acht zu lassen: 2013 maturierte sie am Linzer Körnergymnasium, kurz darauf übersiedelte die 18-Jährige nach Mailand, später schlug sie ihre Zelte in Barcelona, London, Paris oder auch München auf.

Derzeit konzentriert sich Karner auf den österreichischen und deutschen Markt. Nebenbei hat sie nun auch die Ausbildung zur Pilatestrainerin gemacht. Stark vertreten ist sie auch auf Social Media, alleine auf Instagram hat die Linzerin mittlerweile 18.000 Follower.

Christine Haiden

Christine Haiden, OÖN-Kolumnistin Bild: Alexandra Grill

OÖN-Kolumnistin und Moderatorin Christine Haiden erweist sich mit ihrer Kolumne "Haiden am Donnerstag" seit 16 Jahren als scharfe Beobachterin von Gesellschaft und Politik. Gerne legt die frühere Chefredakteurin von "Welt der Frauen" dabei den Finger dorthin, wo es weh tut. "Ich schreibe immer über Themen, die in mir etwas zum Klingen bringen", sagt Haiden.

Die gebürtige Niederösterreicherin (geboren in Euratsfeld) ist Mitbegründerin des Frauennetzwerks OÖ im oberösterreichischen Presseclub. Neben zahlreichen Hilfsprojekten, denen sie sich in den letzten Jahrzehnten widmete, steht die promovierte Juristin dem Oberösterreichischen Presseclub als Präsidentin vor und wurde 2023 als erste Frau an die Spitze des Landeskulturbeirates gewählt.

