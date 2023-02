"Nur Liebe, Kreativität und Gewürze"

"Kreative grüne Küche": Unter diesem Motto wird der Kleinzeller Koch Markus Fuchs (38) am 3. März beim Frauentag der OÖNachrichten aufkochen und verraten, wie gesunde, schmackhafte Rezepte leichter gelingen. OÖNachrichten: Was ist kreative grüne Küche? Markus "Fuxxxy" Fuchs: Die hat auf jeden Fall Gemüseeinschlag. Grün, nachhaltig, regional, gemüsig. Kein Fleischersatz, das ist ganz klar. Ist es schwer, grüne Küche in die Tat umzusetzen? An und für sich nicht. Ich kann aus jedem Lebensmittel