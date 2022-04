Muttertag mit den OÖN: Starke Stimmen mit Humor

Selbstgehäkelte Topflappen, Kindergedichte und ein lieb gemeintes, aber schlecht gemachtes Frühstück? Keine Angst, die OÖNachrichten haben sich zum Muttertag etwas anderes für Sie einfallen lassen: Wir laden Sie am Mittwoch, 4. Mai, ab 16 Uhr in die Promenaden Galerien in Linz zu einer humorvollen Lesung mit Musik ein.

Die drei OÖN-Kolumnistinnen Barbara Rohrhofer, Julia Evers und Christine Haiden werden die besten ihrer in den vergangenen Jahren erschienenen Kolumnen vortragen – und dabei über Gemeinsamkeiten und Unterschiede plaudern. Egal, ob Tücken der Familienorganisation, die Herausforderungen eines Frauenlebens oder politische und gesellschaftliche Entwicklungen – machen Sie sich auf pointierte, humorvolle und vor allem offene Worte gefasst.

Julia Evers nimmt die Tücken des Frauen- und Familienlebens in der „Muttersprache“ aufs Korn – von Dinkelstangen-schwingenden Supermüttern bis hin zum plötzlichen Älterwerden. Bild: Volker Weihbold

Christine Haiden: Die Journalistin, Autorin und Moderatorin beleuchtet Besonderheiten in Politik und Gesellschaft in „Haiden am Donnerstag“ – mit Hirn und Herzenswärme. Bild: Volker Weihbold

Gesang, Kaffee und Kuchen

Doch das ist nicht alles: Sängerin und Schauspielerin Gabriele Deutsch wird gefühlvolle Chansons mit großer Geschichte zum Besten geben, David Wagner dabei am Klavier die eingängigen Melodien zaubern.

Um das leibliche Wohl nimmt sich die Konditorei Jindrak an und kredenzt süße Petit Fours, heißer Kaffee wird beim OÖN-"Muttertag" natürlich ebenso nicht fehlen. Genießen Sie zwei Stunden nur für sich. Anmelden können Sie sich ab heute im Internet unter nachrichten.at/frauenzeit. Die zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen Corona-Regelungen werden zur Anwendung kommen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Gabriele Deutsch: Die Sängerin und Schauspielerin ist seit Jahren auf Oberösterreichs Bühnen zu Hause. Beim OÖN-Muttertag gibt sie gefühlvolle Chansons zum Besten. Bild: privat