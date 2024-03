Leidenschaftliche Musik und spannende Themen beim OÖN-Frauentag

Ein Tag nur für mich: Unter diesem Motto haben die OÖN-Redakteurinnen heuer bereits zum 6. Mal ein spannendes und vielfältiges Programm für ihre Leserinnen vorbereitet. Morgen, Freitag dreht sich in den Promenaden Galerien in Linz alles um Erfolg im Beruf, glückliches Familienleben, Gesundheit, Styling und erfülltes Frau-Sein in jedem Alter.

Für Interessierte, die es nicht schaffen, live bei den Veranstaltungen dabei zu sein, wird die gesamte Veranstaltung auf nachrichten.at per Livestream übertragen.

Auf dem Podium nehmen erneut starke Frauen Platz, die von ihren Erfahrungen und ihrem Werdegang berichten und über jene Themen diskutieren, die Frauen unter den Nägeln brennen.

Leidenschaft und Temperament

Musikalisch wird Sängerin Jessie Ann de Angelo den OÖN-Frauentag in den Promenaden Galerien begleiten. Mit ihrem südamerikanischen Temperament bringt die gebürtige Mexikanerin Lieder starker Künstlerinnen auf die Bühne, die - passend zu den Themen des Nachmittags - Entschlossenheit, Freude und Mut transportieren. Während andere dazu ganze Bands brauchen, genügen ihr lediglich zwei Instrumente: ihre Gitarre und ihre Stimme.

Die Seminarbäuerinnen kümmern sich mit frühlingshaften Snacks um das leibliche Wohl - und haben auch den einen oder anderen Tipp parat.

Beginn ist um 12.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Programm

12.30 Uhr: Begrüßung

Susanne Dickstein (OÖN-Chefredakteurin) und Christine Haberlander (LH-Stellvertreterin und Frauenlandesrätin)

13 bis 13.45 Uhr: Impulsvortrag "Wege ins Glück – die fünf Säulen des Wohlbefindens"

Psychotherapeutin und Führungskräftecoach Silvia Dirnberger-Puchner

Psychotherapeutin und Führungskräftecoach Silvia Dirnberger-Puchner

Psychotherapeutin und Führungskräftecoach Silvia Dirnberger-Puchner 14 bis 14.45 Uhr: "Die Marke bin ich"

Diskussion mit Moderatorin und Designerin Silvia Schneider, Foodbloggerin Anita Moser, Model Victoria Karner und OÖN-Kolumnistin Christine Haiden

15 bis 15.20 Uhr: "Raus aus der Komfortzone – hinein in den Frühling"

Stylingexpertin Martina Rieder-Thurn erklärt, wie wir im Frühling modisch durchstarten.

Stylingexpertin Martina Rieder-Thurn erklärt, wie wir im Frühling modisch durchstarten. 15.30 bis 16.15 Uhr: "Frauen führen anders"

Podiumsdiskussion mit Susanne Riess-Hahn (Generaldirektorin Wüstenrot), Kathrin Kühtreiber-Leitner (Vorstandsdirektorin OÖ Versicherung), Beatrix Praeceptor (Geschäftsführerin Greiner Packaging) sowie Isolde Perndl (designierte kfm. Geschäftsführerin Fachhochschule Oberösterreich)

16.30 bis 17.15 Uhr: "Es lebe die Liebe – Die Frauen, der Wechsel und die Lust"

Podiumsdiskussion mit Gynäkologin Miriam Mottl, Apothekerkammer-Vizepräsidentin Monika Aichberger, Gendermedizin-Expertin Anna Maria Dieplinger

ab 17.30 Uhr: Konzert

Jessie Ann de Angelo singt mit Gitarre und Leidenschaft Lieder passend zum Frauentag.

Jessie Ann de Angelo singt mit Gitarre und Leidenschaft Lieder passend zum Frauentag.

Seminarraum

13 bis 17 Uhr: Stylingaktion „Weniger ist mehr“

Visagistin Andrea Lehner lässt Frauen mit einfachen Tricks natürlich erstrahlen.

Im Foyer

Die Seminarbäuerinnen Oberösterreichs verköstigen die Besucherinnen mit frühlingshaften Snacks.

