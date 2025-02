"In der Pubertät gleicht das "Gehirn einer Großbaustelle"

Die Pubertät noch einmal durchleben? Es gibt wohl kaum eine Frau, die das möchte. Zu prägend sind die Erinnerungen an das anstrengende Auf und Ab der Gefühle in dieser Zeit, in der Verunsicherung auf allen Ebenen eine zentrale Rolle spielt. "In der Pubertät gleicht das Gehirn von Jugendlichen einer Großbaustelle", sagt Heidrun Eichberger-Heckmann. Denn das Gehirn reife in dieser Zeit, wo sich die Figur entscheidend verändert, langsam aus. "Ein Mädchenkörper legt im Rahmen der Pubertät rund 20