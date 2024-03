Heute ist Frauentag bei den OÖN

Für die OÖNachrichten und ihre Leserinnen ist es mittlerweile zur Tradition geworden: Anlässlich des heutigen Weltfrauentages werden die Promenaden Galerien in Linz bereits zum sechsten Mal zu einem Ort, an dem sich Frauen austauschen, informieren und verwöhnen lassen können. Auch heuer ist das Programm wieder so vielseitig wie das Leben von Frauen. Es geht um Psychologie, um verschiedene Lebensmodelle, um Wirtschaft, Mode, Kultur und Kulinarik.

Von 12.30 bis 18 Uhr sprechen Expertinnen und prominente Oberösterreicherinnen auf der Bühne des OÖN-Forums darüber, was Frauen antreibt und bewegt. Den Anfang macht Psychotherapeutin Silvia Dirnberger-Puchner mit fünf wertvollen Tipps für ein glückliches und erfülltes Leben. Über ihren persönlichen Weg dorthin reden vier Frauen, die sich mit Fleiß und Leidenschaft selbst einen großen Namen gemacht haben: Moderatorin Silvia Schneider, Model Victoria Karner, Foodbloggerin Anita Moser und Kolumnistin Christine Haiden.

Erfolg hat noch mehr Gesichter: "Frauen führen anders" ist das Motto einer Diskussionsrunde, die mit Chefinnen unterschiedlicher Branchen besetzt ist. Auch das Thema Sexualität kommt nicht zu kurz: Expertinnen aus dem Gesundheitsbereich erzählen, warum Liebe in den Wechseljahren ein Jungbrunnen sein kann. Wie Frauen auch von außen strahlen können, zeigen Stylistin Martina Rieder-Thurn und Visagistin Andrea Lehner. Eine Stärkung bringen die Seminarbäuerinnen der Landwirtschaftskammer mit.

Der OÖN-Frauentag im Livestream:

Programm

12.30 Uhr: Begrüßung

13 Uhr: „Wege ins Glück – die fünf Säulen des Wohlbefindens“ mit Psychotherapeutin Silvia Dirnberger-Puchner

14 Uhr: „Die Marke bin ich“ mit Moderatorin Silvia Schneider, Model Victoria Karner, Foodbloggerin Anita Moser und OÖN-

Kolumnistin Christine Haiden

15 Uhr: „Raus aus der Komfortzone“ mit Style-Expertin Martina Rieder-Thurn

15.30 Uhr: „Frauen führen anders“ mit Susanne Riess-Hahn (Generaldirektorin Wüstenrot), Isolde Perndl (designierte kfm. Geschäftsführerin Fachhochschule Oberösterreich), Kathrin Kühtreiber-Leitner (Vorstandsdirektorin OÖ Versicherung) und Beatrix Praeceptor (GF Greiner Packaging)

16.30 Uhr: „Es lebe die Liebe – Frauen, der Wechsel und die Lust“ mit Gynäkologin Miriam Mottl, Apothekerkammer-Vizepräsidentin Monika Aichberger und Gendermedizin-Expertin Anna Maria Dieplinger

17.30 Uhr: wunderbare Lieder gesungen von Jessie Ann

13 bis 17 Uhr: Stylingaktion mit Visagistin Andrea Lehner. Sie lässt Frauen mit einfachen Tricks natürlich erstrahlen.

Die Seminarbäuerinnen verköstigen alle mit Frühlingssnacks.

Der Eintritt zum OÖN-Frauentag ist frei.

