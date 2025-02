"Frauen funktionieren - manchmal auch mit Schmerzmitteln"

Wussten Sie, dass Frauen ab einem gewissen Alter häufiger an einem Herzinfarkt sterben als Männer? Dass Frauen im Schnitt länger auf der Intensivstation sind? Oder dass Medikamente meist an Männern getestet werden und die Dosierung und Wirkung bei Frauen eigentlich anders sein müsste?

Anna Maria Dieplinger, Gender Medizin-Expertin Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Wir reden immer von Gleichstellung von Männern und Frauen in der Gesellschaft, die auch notwendig ist. In der Medizin bräuchten wir aber längst eine differenzierte Behandlung der Geschlechter", sagt Anna Maria Dieplinger, Geschäftsführerin der Oö. Landespflege- und Betreuungszentren GmbH und Expertin für Gendermedizin.

Noch zeige man in unserer Gesellschaft wenig Rücksicht, wenn eine Frau an Regelschmerzen oder an Wechselbeschwerden leidet. "Wir funktionieren einfach – manchmal auch mit Schmerztabletten oder anderen Hilfsmitteln", sagt Dieplinger.

Dr. Anna Maria Dieplinger Geschäftsführung der Oö. Landespflege- und Betreuungszentren GmbH Alle Folgen Warum sterben Frauen häufiger an einem Herzinfarkt als Männer? Expertin Anna Maria Dieplinger erklärt, wie unterschiedlich Frauen und Männer auf Krankheiten und Medikamente reagieren und die Medizin geschlechtersensibel werden ...

Frauen, die aufgrund ihrer hormonellen Situation weniger fit sind, würden schnell als "zimperlich oder hysterisch" abgetan. "Da muss ein anderes Bewusstsein her", sagt die Expertin für Gendermedizin.

Mehr zum Thema Frauenzeit Frauenzeit Karussell der Hormone - Hört das denn niemals auf? In jeder Lebensphase haben Frauen spürbar mit ihren Hormonen zu tun – von der ersten Menstruation bis hin zu den Wechseljahren. Karussell der Hormone - Hört das denn niemals auf?

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer