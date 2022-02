Frau, schau auf Dich!

Die Lebenserwartung von Frauen ist um beachtliche 4,7 Jahre höher, dennoch haben sie nur gleich viele "gesunde Jahre" wie Männer. "Frauen sind die Gesundheitsmanagerinnen der Familie, kümmern sich aber oft viel zu wenig um ihre eigene Gesundheit", sagt Gendermedizinerin Alexandra Kautzky-Willer von der Med-Uni Wien. Warum das so ist und warum Frauen achtsam vorsorgen sollten, um körperlich beschwerdefrei und psychisch gesund zu bleiben, ist das Thema der Talk-Runde beim OÖN-Frauentag am Freitag, 4. März im OÖNachrichten Forum in Linz.

Ab 50 Jahren: Achten auf die Darmgesundheit

Eine Darmspiegelung alle zehn Jahre ab dem 50. Lebensjahr kann eine Krebserkrankung verhindern. „Die meisten Menschen fürchten sich vor der Untersuchung, aber dafür gibt es keinen Grund“, sagt Gudrun Piringer, Oberärztin für Hämatologie und Internistische Onkologie am Kepler Universitätsklinikum Linz. Immerhin sei die Darmentleerung am Tag vor der Untersuchung wesentlich unangenehmer als die Untersuchung selbst, die Spiegelung werde unter dem Titel „sanfte Koloskopie“ an betäubten Patienten und Patientinnen durchgeführt.

Gudrun Piringer Bild: Privat

"Unbedingt Zeit für Gesundheit nehmen"

„Wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem – man sollte dessen Angebote unbedingt auch nutzen“, sagt Maria Sauer, Geschäftsführerin der Krebshilfe Oberösterreich: „Das heißt nicht, dass man bei jedem Wehwehchen gleich zum Arzt laufen sollte, sehr wohl aber gilt es, den eigenen Körper bewusst wahrzunehmen und sich Zeit für die Vorsorge zu nehmen.“ Denn eines sei klar – sei die Krankheit erst einmal da, müsse man ohnehin Zeit haben, denn dann gebe es nichts Dringenderes, als diese zu bekämpfen.

Maria Sauer Bild: Hermann Wakolbinger

Vorsorge kann Leben retten

In der aktuellen Situation finde ich es besonders wichtig, auf das persönliche Stresslevel zu achten, einen Ausgleich und vor allem Entspannung zu finden, um die Zeit der Herausforderungen durch die Pandemie gut bewältigen zu können. Um Krebserkrankungen in einem Frühstadium erkennen zu können, sind für Frauen verschiedene Vorsorgeuntersuchungen besonders wichtig – und daher dringend anzuraten. Ich denke einerseits an den jährlichen Krebsabstrich beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin. Aber auch Mammografie und Darmspiegelung sollten ab dem empfohlenen Alter ganz selbstverständlich dazugehören.

Zu einem gesunden Frauenleben gehört auch der jährliche Muttermal-Check beim Dermatologen. Empfohlen wird natürlich auch die regelmäßige Untersuchung auf HP-Viren und die Impfung gegen diese Viruserkrankung, die mehrere Krebserkrankungen hervorrufen kann.

Elisabeth Bräutigam Bild: Ordensklinikum

Bei Stresssymptomen rechtzeitig entgegensteuern

Leider ist es noch immer eine der größten Herausforderungen von uns Frauen, den permanenten Spagat zwischen Beruf, Familie und den Anforderungen des Alltags gut zu schaffen. Wichtig ist es, rechtzeitig wahrzunehmen, wenn die Belastungen einfach zu groß werden und Stresssymptome – von Infektanfälligkeit bis Schlafstörung – auftauchen. Rechtzeitiges Entgegensteuern ist von immenser Wichtigkeit.

Das macht das Leben mit Garantie leichter.