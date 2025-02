Ein "Blumenstrauß" an Therapie-Möglichkeiten

Als Pharmazeutin ist Monika Aichberger, Vizepräsidentin der Apothekerkammer OÖ, nahe an den Menschen, ihren Problemen und Bedürfnissen. "Meiner Erfahrung nach haben viele junge Frauen sehr wenig Wissen über das ,Mysterium Zyklus‘", sagt sie. Bei Menstruationsbeschwerden würde es viele Möglichkeiten zur Linderung geben: Wärmeanwendung, Phytotherapeutika (pflanzliche Mittel), Mikronährstoffe, Teemischungen mit Frauenmantel und Schafgarbe und klassische Schmerztabletten.

Monika Aichberger, Vizepräsidentin Apothekerkammer OÖ Bild: Werner HARRER

"Jede Frau ist anders"

"Für Wechselsymptome haben wir einen Blumenstrauß an Möglichkeiten aus dem Bereich der Phytotherapie – die Lösungen sind individuell und symptombezogen." Manchmal würden auch Lebensstiländerungen wie Krafttraining oder Alkoholverzicht eine deutliche Verbesserung bringen. "Aber jede Frau ist anders", sagt Aichberger. Einem Drittel würden die Wechseljahre heftig zu schaffen machen. "Unter bestimmten Bedingungen ist eine Hormonersatztherapie in der geringstmöglichen Dosierung machbar. Dies ist mit dem Facharzt abzusprechen." Das Thema "bioidente Hormone" sei aktuell. "Das ist eine Therapie mit genau jenen Hormonen, die der Körper selbst nicht mehr in ausreichender Menge produziert – sie können auch lokal angewendet oder über die Haut appliziert werden. Achtung: Bioident heißt nicht bio, sondern dass es sich chemisch um die natürlichen Hormone handelt, die künstlich hergestellt werden."

