Das war der OÖN-Frauentag 2025

Mit einem bunten Strauß an Themen feierten die OÖNachrichten und ihre Leserinnen heute, einen Tag vor dem Internationalen Frauentag, die Weiblichkeit. Zahlreiche Besucherinnen waren gekommen , um sich bei spannenden Diskussionen und kulinarischen Schmankerl einen Nachmittag lang ganz für sich selbst, für Austausch und für Information Zeit zu nehmen.

Von 10 bis 18 Uhr sprachen Expertinnen und inspirierende Gesprächspartnerinnen auf der Bühne des OÖN-Forums darüber, was Frauen antreibt und bewegt. Thematisch drehte es sich um Gesundheit, Finanzen, unterschiedliche Lebensmodelle, Mode und Kulinarik.

Den Anfang machte Philosophin, Theologin, Bestsellerautorin und Ordensfrau Melanie Wolfers. Sie sprach über ihr neues Buch, ihren Lebensweg, über Umbrüche, Neuorientierungen und die wichtigste Reise des Lebens: die zu einem selbst. Ein sehr offenes Gespräch über ihre unterschiedlichen Lebenskonzepte führten Hausfrau und zehnfache Mutter Sieglinde Gruber, Kanutin Viktoria Schwarz, die mitten in den Olympiavorbereitungen steckte, als sie erfuhr, dass sie schwanger ist, Karin Scheiblberger, Geschäftsführerin des Raiffeisen-Versicherungsdienstes, die bewusst kinderlos geblieben ist, sowie Life-Coach Madeleine Maßmann zum Thema "Ein erfülltes Leben – mit oder ohne Kind".

Janine Kohl-Peterke (Sparkasse OÖ), Autorin Daniela Brodesser und Dagmar Andree (Arbeiterkammer OÖ) diskutierten zum Thema "Frauen und Finanzen - eine wackelige Partnerschaft", bevor es dann beim Gesundheitstalk "Hormonkarussell - von der Pubertät bis zum Wechsel" mit Monika Aichberger (Apothekerkammer OÖ), Gynäkologin Uschi Postl, Gendermedizin-Expertin Anna Maria Dieplinger, Psychotherapeutin Heidrun Eichberger-Heckmann um hormonelle Auf und Abs im weiblichen Körper ging.

Schönheit kennt kein Alter: Das ist nicht nur alljährlich ein wichtiger Punkt beim OÖN-Frauentag; in diesem Jahr war dem Thema sogar eine eigene Talkrunde gewidmet. Die oberösterreichischen „Bestager-Models“ Doris Grausam, Andrea Neuhofer und Germany’s-Next-Topmodel-Teilnehmerin Martina Gleissenebner-Teskey sprachen über ihre Erfahrungen in der Branche und ihre Sicht auf das Leben und (seine) Schönheit.

Dem steten Wandel im Leben von Frauen, der sich thematisch durch weite Teile des OÖN-Frauentages zog, und die Möglichkeiten, diesem bewusst, informiert, vorbereitet und mit der richtige Portion Humor zu begegnen, gab zum Abschluss der humorvolle Vortrag von Psychologin und Kabarettistin Isabella Woldrich Raum. Sie warf einen augenzwinkernden und informativen Blick auf die Wechseljahre und andere weibliche Zyklen.

Neben den Seminarbäuerinnen der Landwirtschaftskammer, die mit Haferflocken und Rezepten für die „g’sunde Körndlküche“ für das leibliche Wohl sorgten, waren auch Whiskeyproduzent Peter Affenzeller und weitere Aussteller in die Promenaden Galerien gekommen. Hochwertige Damenbekleidung und Accessoires wie Schuhe, Schmuck, Taschen und Schals gab es beim "Second Hand"-Markt zu erwerben, den namhafte Influencerinnen wie Julia Strandl und Katrin Beham veranstalteten.

Novum beim OÖN-Frauentag

Zum ersten Mal gab es eine Podcast-Aufzeichnung live zu erleben: Elisabeth Eidenberger, Head of Podcast & Audio, und OÖN-Wirtschaftschef Dietmar Mascher baten in die Podcast-Lounge, um ihre Podcasts „Club der Cleveren“, "gesund & glücklich" und "Geld und Leben" vor Publikum aufzunehmen. Die jeweiligen Folgen finden Sie in der kommenden Zeit auf nachrichten.at und in der Podcast-App des Vertrauens.

