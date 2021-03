Es ist wenig mehr als eine Woche her, da war die französische EU-Abgeordnete Catherine Chabaud zuletzt am Meer. In Les Sables-d’Olonne an Frankreichs Atlantikküste. Sie war ins Mekka der Hochseesegler gekommen, um Alexia Barrier willkommen zu heißen. Bei Sonnenaufgang am Sonntag lief die 41-jährige Skipperin in den Hafen ein. 111 Tage und Nächte war sie unterwegs gewesen, ein Mal rund um die Welt, ohne Stopp und Hilfe, allein auf ihrer Rennyacht.