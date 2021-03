Eigentlich wollte Maren Frank ihr berufliches Glück auf dem Rücken der Pferde finden. Ihren Traumberuf Nummer eins, Facharbeiterin in der Pferdewirtschaft, erlernte die heute 26-jährige Steyrerin am Agrarbildungszentrum Lambach. Danach arbeitete sie in Kitzbühel als Kutschenfahrerin, Reitlehrerin und – dank ihrer Einfühlsamkeit – als Spezialistin für Problempferde. "Ich liebte meinen Beruf und die Pferde, trotz oft sehr langer Arbeitszeiten", sagt Frank.