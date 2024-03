5 Frauen, 5 Karrieren: Wie Erfolg gelingen kann

Karriere in der Spitzenpolitik, Managerin in einem großen Konzern, Gründung eines weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannten Blogs, Sexualkunde als "Herzensprojekt" und der Einstieg ins Familienunternehmen: Auf Einladung von Landeshauptmann-Stellvertreterin und Frauenlandesrätin Christine Haberlander (VP) erzählten erfolgreiche Frauen aus Oberösterreich von ihrem Weg dorthin. Was eint sie alle? Der Mut, Dinge anzupacken und Möglichkeiten zu nutzen.