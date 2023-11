Zwei Fixsterne am Christkindl-Himmel verbinden Kultur und Hilfsaktion

Die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher halten zusammen – das zeigt die OÖN-Christkindl-Aktion bereits seit 59 Jahren. Auch auf die Unterstützung durch das Landestheater Linz können sich Oberösterreicher in Not jedes Jahr verlassen. Heuer spielt die Operette "Die Fledermaus" von Johann Strauss am 25. November Geld für notleidende Menschen im Bundesland in die Kassen des Musiktheaters – der Reinerlös wird an die OÖN-Christkindl-Aktion gespendet.

Thomas Enzinger inszeniert die bekannte Operette, in der sich alle Beteiligten als jemand anderes ausgeben: Auf dem rauschenden Ball von Prinz Orlofsky feiert Gabriel von Eisenstein noch einmal ausgiebig, bevor er eine Haftstrafe antreten muss. Auch die Zofe Adele ist zu Gast. Gabriels Frau Rosalinde erwartet derweilen zu Hause sehnsüchtig ihren Liebhaber Alfred. Dieser wird jedoch mit Gabriel verwechselt und muss statt ihm ins Gefängnis. Rosalinde geht daher doch auf den Ball – der eigentlich ein Racheplan von Doktor Falke an Gabriel von Eisenstein ist.

Kulturschaffende verzichten bei der OÖN-Christkindl-Gala auf ihre Gage. Bild: Volker Weihbold

Am Ende wird dem Champagner die Schuld an der Verwirrung gegeben und die Protagonisten vergeben einander alles, was an dem Abend passiert ist. Ein kurzweiliger Operettenabend ganz im Zeichen der Menschlichkeit.

Christkindlgala im Schauspielhaus

Alle Jahre wieder findet auch die OÖN-Christkindlgala im Schauspielhaus statt, deren Reinerlös ebenfalls der Hilfsaktion zugutekommt. Am Donnerstag, 14. Dezember, ist es so weit: Ein abwechslungsreicher Abend der Nächstenliebe und Kultur erwartet die Zuschauer in Linz. So etwa das Stück "Santa verzweifelt gesucht", bei dem die zahlreichen jungen Talente der Musical Academy Puchenau dem Weihnachtsmann helfen, sein Gedächtnis wiederzufinden. Das Ensemble "Tanz Linz" des Landestheaters wird einen Ausschnitt aus der aktuellen Produktion "Romeo & Julia" präsentieren. Die Blech Brass Brothers nehmen das Publikum in Empfang und sind danach auf der Bühne zu bewundern.

Ebenso auf der Bühne zu sehen ist Sängerin Chanda Rule, die mit ihrer beeindruckenden Stimme tief im Gospel verwurzelt ist. Mit seiner Gitarre widmet sich auch Andie Gabauer dem guten Zweck der OÖN-Christkindlgala. Die Goaßlschnalzer aus Munderfing und "Hard Chor Next Generation" mit 40 Jugendlichen machen das Programm der Christkindlgala komplett.

So unterschiedlich die Vorstellungen auch sein werden, eines haben die Mitwirkenden gemeinsam: Sie verzichten auf ihre Gage und setzen so ein wertvolles Zeichen der Solidarität. (kos)

Tickets für die OÖN-Christkindl-Veranstaltungen gibt es online unter nachrichten.at/christkindl

