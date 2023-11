Wünsche ans Christkind auf dem Weg in den Himmel

Wenn Hunderte Kinder mit vor Freude strahlenden Augen am ersten Adventsonntag in Steyr in den Himmel blicken, dann haben sich ihre Weihnachtswünsche mit dem Heißluftballon auf den Weg zum Christkind gemacht.

Beim traditionellen Ballonstart vor der Wallfahrtskirche Christkindl nimmt seit vergangenem Jahr nicht der Nikolaus, sondern das Steyrer Christkindl die Briefe entgegen. Am 3. Dezember können die Kinder ihren Wunschzettel direkt vor dem Start an das Steyrer Christkindl überreichen.

Den Reinerlös aus dem Verkauf der Ballonbriefe spenden die Veranstalter – der Klub der Briefmarkensammler rund um Obmann Erich Hinterwirth, die Stadt und der Tourismusverband – an die OÖN-Hilfsaktion Christkindl sowie an die Kindersoforthilfe.

Weihnachtssterne für den guten Zweck

Auch am Adventmarkt im Stift Wilhering wird Geld für Menschen in Oberösterreich gesammelt, die unverschuldet in Not geraten sind. Von 8. bis 10. Dezember können die Besucher nicht nur mit Adventmusik in Weihnachtsstimmung kommen, sondern auch insgesamt 500 kleine Weihnachtssterne gegen eine freiwillige Spende ersteigern – der Erlös kommt zu 100 Prozent der OÖN-Christkindl-Aktion zugute.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper