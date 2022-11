Schneeflocken, ein Schneemann und ein Tannenbaum sind am Wohnzimmerfenster von Familie Lenz in Grünburg aufgemalt. "Frohe Weihnachten! Matteo und Mama" steht in weißer Farbe auf dem Glas. Doch von Weihnachtsstimmung ist in diesem Jahr bei Melanie Lenz und ihrem kleinen Sohn Matteo nichts zu spüren. "Normalerweise liebe ich Weihnachten, in diesem Jahr fühlt sich aber alles komplett falsch an", sagt die junge Mutter.