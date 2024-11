Wie die OÖN-Christkindl-Aktion entstand: "Das Schönste war das Glitzern in den Augen"

„Hier wäre leicht ein wenig Weihnachtsglanz zu bringen“ lautete der Titel am 12. Dezember 1964, unter dem der Brief der damals 14-jährigen Rosi Resch (geborene Grill) in den OÖNachrichten veröffentlicht wurde. Darin äußerte das Mädchen aus Regau ihren größten Weihnachtswunsch – nicht aber für sich selbst. Vielmehr wünschte sich Rosi Kleidung, Spielsachen, etwas zum Naschen für ihre Geschwister.