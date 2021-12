Wenn prominente Stimmen die Grottenbahn verzaubern

Drache Lenzibald bahnt sich seinen Weg. Bunte Lichter erhellen die Grotte und lassen die gläsernen Zapfen an der Decke funkeln. Als Maskottchen Sebastian Platz nimmt, beginnen auch die Kinderaugen zu strahlen. Das zauberhafte Ambiente in der Grottenbahn durften die OÖNachrichten für einen besonderen Anlass nutzen: Weil die Benefizgala für die Christkindl-Aktion nicht wie geplant im Schauspielhaus stattfinden konnte, bot sich ein besinnlicher Ausflug auf den Pöstlingberg an.

Während Lenzibald durch die weihnachtlich geschmückte Zwergenwelt rollt, melden sich heimische Musikerinnen und Musiker aus ihren Wohnzimmern. Die 50-minütige Sendung, die heute um 20 Uhr erstmals auf TV1 und nachrichten.at ausgestrahlt wird, ist eine Hommage an das OÖN-Christkindl und seine Helfer.

Seit dem Jahr 1964, als der Bittbrief eines 14-jährigen Mädchens ein ganzes Land zum Helfen bewegte, werden jährlich in der Weihnachtszeit Spenden für Oberösterreicher in Not gesammelt. Das Landestheater leistet mit der traditionellen Christkindl-Gala einen wertvollen Beitrag, denn der Reinerlös kommt bedürftigen Mitmenschen zugute. Da die heurige Vorstellung wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war, verlegten die Künstler ihre Auftritte kurzerhand nach Hause.

Elf musikalische Einlagen

Die Grottenbahn-Fahrt startet mit dreifacher Stimmgewalt: Die Poxrucker Sisters versprühen mit einer Dialekt-Pop-Einlage Weihnachtsglanz. Mit "Shine a Light on" lassen Andie Gabauer und Monika Ballwein aufhorchen. Als Gala-Stammgast ließ es sich auch Sänger Eric Papilaya nicht nehmen, an der TV-Sendung mitzuwirken. Von den "Amadeus Music Award"-Gewinnern Folkshilfe darf sich das Publikum auf die neue Single "Hau di her" freuen. Die Darbietungen vom Reblaus Quartett und Zitherspieler Wilfried Scharf laden zum Innehalten ein, dazwischen verbreiten die Akteurinnen der Musical Theatre Academy (MTA) aus Linz und das Swing-Trio Bye Maxene Lebensfreude.

Zu Gast in der Christkindl-Sendung sind außerdem Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bischof Manfred Scheuer, die sich mit besinnlichen Worten an die Zuschauer wenden. Zum krönenden Abschluss gewähren drei Hochkaräter aus der oberösterreichischen Musikszene Einblicke in ihre privaten Bühnen: der Linzer Cesar Sampson, der Österreich im Jahr 2018 bereits beim Eurovision Song Contest vertrat, sowie die Alpen-Balkan-Gruppe Alpkan und zu guter Letzt Countertenor Alois Mühlbacher mit seinem Weihnachtssong "Christmas Has a Beauty".

Zugaben werden auch zu sehen sein: Die Grottenbahn wird in den Weihnachtsfeiertagen, von 24. bis 26. Dezember, auf TV1 mehrere Runden drehen. Insgesamt sind es elf Auftritte, die während der Christkindl-Show zu sehen sind. Die Protagonisten treten ehrenamtlich für das OÖN-Christkindl auf und setzen damit ein Zeichen der Nächstenliebe und des Zusammenhalts.