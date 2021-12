Auf dem Esstisch steht ein Teller voll mit Weihnachtskeksen, die Gerhard Verwanger mit seinen beiden Töchtern Isabell (21) und Lilly (11) am ersten Adventwochenende noch gebacken hat. Weihnachtsdekoration ist an den Fenstern zu sehen, sogar ein Christbaum steht bereits in dem gemütlichen Wohnzimmer. Man könnte meinen, die Familie aus Seewalchen am Attersee stimmt sich voller Vorfreude auf die bevorstehenden Festtage ein. Doch der Schein trügt.