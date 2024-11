Seltener Gendefekt: "Unser Kleine lebt in ihrer ganz eigenen Welt"

Gemütlich liegt Viktoria in der Lagerungsschale neben ihren Eltern auf der Couch. Die Augen in die Ferne gerichtet beobachtet die Eineinhalbjährige, was sich im Wohnzimmer abspielt. Ihre Mama nimmt Viktoria liebevoll in den Arm, kuschelt sie an sich, kitzelt sie an den kleinen Füßen. Die Reaktion ihrer Tochter bleibt jedoch aus.